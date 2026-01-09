:be Aktie
WKN DE: A3CWWB / ISIN: AT0000A2SGH0
|
09.01.2026 13:01:22
A New Smart Toilet Sensor May Be the Key to Solving Dehydration
Vivoo's attachable smart toilet sensor was unveiled at CES 2026 and is designed to analyze hydration levels in real time.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!