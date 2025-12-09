PACS Group Aktie
WKN DE: A409D8 / ISIN: US69380Q1076
|
09.12.2025 19:05:21
A PACS Group Insider Acquired 16,724 Shares for $500,000
Dilsaver Evelyn S, Director at PACS Group (NYSE:PACS), made an open-market purchase of 16,724 shares on November 24, 2025, for a transaction value of $499,997.43 according to the SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($29.90); post-transaction value based on Nov. 24, 2025 market close price as reported in source materials.1-year performance calculated using November 24, 2025 as the reference date.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Aktien in diesem Artikel
|PACS Group Inc Registered Shs
|31,12
|1,20%
