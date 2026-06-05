ABM Industries Aktie

ABM Industries für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 857218 / ISIN: US0009571003

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
05.06.2026 13:15:41

ABM Industries Inc Q2 Income Rises

(RTTNews) - ABM Industries Inc (ABM) released a profit for its second quarter that Increases, from last year

The company's bottom line totaled $43.1 million, or $0.73 per share. This compares with $42.2 million, or $0.67 per share, last year.

Excluding items, ABM Industries Inc reported adjusted earnings of $52.9 million or $0.90 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 8.5% to $2.290 billion from $2.111 billion last year.

ABM Industries Inc earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $43.1 Mln. vs. $42.2 Mln. last year. -EPS: $0.73 vs. $0.67 last year. -Revenue: $2.290 Bln vs. $2.111 Bln last year.

-Guidance: Full year EPS guidance: $ 3.85 To $ 4.15 Full year revenue guidance: 4 % To 5 %

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu ABM Industries

mehr Nachrichten