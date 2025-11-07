LKQ Aktie
WKN: 254570 / ISIN: US5018892084
Access Investment Dumps $2.8 Million of LKQ (Nasdaq: LKQ) Shares
Access Investment Management LLC reduced its stake in LKQ by 84,105 shares, an estimated $2.76 million trade based on the average price for Q3 2025, according to SEC data dated November 4, 2025.According to a filing with the Securities and Exchange Commission dated November 04, 2025, Access Investment Management LLC sold 84,105 shares of LKQ (NASDAQ:LKQ) during the quarter. The estimated value of the trade was $2.76 million based on the average unadjusted closing price for the quarter. Following the sale, the fund held 163,925 shares, worth $5.01 million.The fund reduced its position in LKQ; the holding now represents just 1.35% of its 13F reportable assets under management (AUM). LKQ had previously represented 2.61% of AUM.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
