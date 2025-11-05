NASDAQ Composite Index-Wert LKQ-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in LKQ von vor 3 Jahren verloren

Vor Jahren in LKQ-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 3 Jahren wurde die LKQ-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 51,72 USD. Bei einem Investment von 100 USD in das LKQ-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,933 LKQ-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 04.11.2025 auf 30,40 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 58,78 USD wert. Das entspricht einer Abnahme von 41,22 Prozent.

Der Börsenwert von LKQ belief sich jüngst auf 7,78 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at