NASDAQ Composite Index-Papier LKQ-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in LKQ von vor einem Jahr eingebracht

Am 29.10.2024 wurde die LKQ-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 37,37 USD wert. Bei einem LKQ-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 267,594 LKQ-Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 8 284,72 USD, da sich der Wert eines LKQ-Papiers am 28.10.2025 auf 30,96 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 17,15 Prozent verkleinert.

Der Marktwert von LKQ betrug jüngst 7,98 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at