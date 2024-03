Accord Financial: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Accord Financial veröffentlichte am 25.03.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 1,710 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Accord Financial 0,170 CAD je Aktie generiert.

Der Jahresumsatz wurde auf 79,70 Millionen CAD beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 67,49 Millionen CAD umgesetzt worden waren.

Analysten hatten für das Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 0,910 CAD sowie einen Umsatz von 74,23 Millionen CAD prognostiziert.

