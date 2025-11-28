|Unter der Lupe
Neue Gewichtungen im Portfolio: Auf diese Aktien vertraute der Gates Foundation Trust im Zeitraum Q3 2025
Auch der Gates Foundation Trust fällt unter diese Regelung. Mit einem verwalteten Vermögen von rund 36,58 Milliarden US-Dollar im dritten Quartal 2025 (Vorquartal: 47,78 Milliarden) gehört er zu den größten privaten Stiftungen weltweit und ist damit verpflichtet, das 13F-Formular bei der SEC einzureichen. Die von Microsoft-Mitgründer Bill Gates und seiner damaligen Frau Melinda gegründete Stiftung verfolgt das Ziel, die Gesundheitsversorgung global zu verbessern und Bildungschancen zu erweitern.
Im dritten Quartal wurden die meisten der Top-Positionen des Depots verkleinert. Besonders auffällig: Rund zwei Drittel der Microsoft-Aktien, und damit des Unternehmens das von Bill Gates gegründet wurde, wurden verkauft. Im folgenden Ranking werden die zehn größten Positionen des Trusts, nach ihrem prozentualen Anteil am Gesamtdepot gewichtet, vorgestellt.
