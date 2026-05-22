Acrysil legte Quartalsergebnis vor

Acrysil präsentierte am 20.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Es stand ein EPS von 9,52 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Acrysil noch ein Gewinn pro Aktie von 6,55 INR in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Acrysil in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,47 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2,34 Milliarden INR im Vergleich zu 2,04 Milliarden INR im Vorjahresquartal.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 34,52 INR je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Acrysil ein Gewinn pro Aktie von 22,75 INR in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahr hat Acrysil im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 13,61 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 9,24 Milliarden INR. Im Vorjahr waren 8,13 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at