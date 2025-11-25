Sonos Aktie
WKN DE: A2JPF2 / ISIN: US83570H1086
|
26.11.2025 00:19:20
Activist Investor Coliseum Capital Doubles Down on its Sonos Stake, Adding Another $22 Million
On Nov. 14, 2025, Coliseum Capital Management, LLC disclosed a buy of 1,737,176 shares in Sonos (NASDAQ:SONO), with an estimated net position change of $93.28 million.According to a Securities and Exchange Commission (SEC) filing dated Nov. 14, 2025, Coliseum Capital Management, LLC increased its holdings in Sonos by 1,737,176 shares during the third quarter. The position’s value rose to $235.9 million at quarter's end, reflecting both additional purchases and stock price appreciation. The fund reported $1.02 billion in 13F reportable assets across 11 equity positions.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
