Sonos Aktie
WKN DE: A2JPF2 / ISIN: US83570H1086
|Erwartungen der Analysten
|
04.11.2025 07:01:06
Ausblick: Sonos präsentiert Quartalsergebnisse
Sonos stellt am 05.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Verlust von -0,240 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,440 USD je Aktie erzielt worden.
2 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 275,8 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 8,01 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 255,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.
In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 2 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Verlust von -0,430 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier -0,310 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt von insgesamt 1,43 Milliarden USD aus, im Gegensatz zu 1,52 Milliarden USD im entsprechend vorigen Fiskaljahr.
Redaktion finanzen.at
