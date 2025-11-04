Ausblick: Sonos präsentiert Quartalsergebnisse

Sonos gewährt einen Blick in die Bücher – was Experten von der Bilanz erwarten.

Sonos stellt am 05.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Verlust von -0,240 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,440 USD je Aktie erzielt worden.

2 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 275,8 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 8,01 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 255,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 2 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Verlust von -0,430 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier -0,310 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt von insgesamt 1,43 Milliarden USD aus, im Gegensatz zu 1,52 Milliarden USD im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at