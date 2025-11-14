Adhbhut Infrastructure legte Quartalsergebnis vor

Adhbhut Infrastructure hat am 12.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,26 INR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Adhbhut Infrastructure ein EPS von -0,200 INR in den Büchern gestanden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 33,77 Prozent auf 1,5 Millionen INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,3 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at