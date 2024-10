adidas-Aktie bleibt unter Druck: HSBC gibt Kaufempfehlung auf

Dazu trug am Mittwoch eine gestrichene Kaufempfehlung der britischen Bank HSBC bei. Zur Mittagszeit standen die adidas -Aktien mit 1,2 Prozent im Minus. Sie knüpften so an ihre jüngste Abwärtstendenz an.

Vor gut einer Woche wurden in der Spitze noch mehr als 240 Euro bezahlt, doch nun stand der Kurs fast zehn Prozent niedriger bei 217,50 Euro. Das Jahresplus ist damit auf etwa 18 Prozent geschrumpft. Vor zwei Jahren waren die Aktien noch deutlich günstiger zu Kursen unter 100 Euro zu haben.

HSBC stufte den Sportartikelhersteller auf "Hold" ab. Der Grund: Es dürfte der Aktie vorerst an kurzfristigen Kurstreibern mangeln. Analystin Aurelie Husson-Dumoutier zielte dabei auf die jüngste Anhebung der Zielsetzungen ab, die den Kurs nicht mehr weiter beflügeln konnten. Dies lasse den Schluss zu, dass der Markt eine Periode des Überbietens und Erhöhens nun vollständig berücksichtigt habe. Husson-Dumoutier erwartet für die nächsten sechs Monate nur noch begrenzte Steigerungen der Gewinnerwartungen.

/tih/jha/

FRANKFURT (dpa-AFX)