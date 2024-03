adidas-Analyse: Baader Bank stuft adidas-Aktie mit Reduce ein

Die Baader Bank hat das Kursziel für Adidas von 158 auf 169 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Reduce" belassen. Nach dem schon Anfang Februar veröffentlichten Ausblick des Sportartikelherstellers habe er seine Umsatz- und Ergebnisprognosen für 2024 gesenkt, schrieb Analyst Volker Bosse in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Adidas sei auf einem guten Weg, brauche aber noch Zeit. Das höhere Kursziel sei der gestiegenen Branchenbewertung geschuldet.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der adidas-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Um 15:18 Uhr fiel die adidas-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 183,36 EUR ab. Also hat der Anteilsschein noch Abwärtsspielraum von 7,83 Prozent gerechnet zum festgelegten Kursziel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 133 848 adidas-Aktien. Für das Papier ging es seit Anfang des Jahres 2024 um 0,4 Prozent abwärts. Die Ergebnisse für Q4 2023 dürfte adidas am 13.03.2024 vorlegen.

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2024 / 11:51 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.