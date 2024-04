adidas-Analyse: So bewertet Bernstein Research die adidas-Aktie

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Adidas auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 185 Euro belassen. Der chinesische Sportartikel-Markt sei im ersten Quartal prozentual zweistellig gewachsen, schrieb die für Adidas zuständige Co-Autorin Aneesha Sherman in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die von Bernstein beobachteten Marktführer seien derweil stärker gewachsen als weniger bedeutende Marken. Bei Adidas habe es nach einem schwachen Januar in den beiden Folgemonaten wieder deutliches Wachstum gegeben.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der adidas-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

