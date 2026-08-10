Adlabs Entertainment legte Quartalsergebnis vor

Adlabs Entertainment hat am 07.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,02 INR, nach 0,780 INR im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,78 Milliarden INR – ein Plus von 19,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Adlabs Entertainment 1,48 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at