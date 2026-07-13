Advan legte Quartalsergebnis vor

Advan gab am 10.07.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 71,64 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -31,460 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Advan hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,25 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 3,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 4,10 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at