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Geändert am: 31.08.2026 07:07:06

Asiens Börsen im Minus

Die asiatischen Börsen bewegen sich am Montag nach unten.

AUSTRIA

Am Freitag griffen Anleger im heimischen Handel kräftig zu.

Der ATX bewegte sich zur Startglocke marginal tiefer, konnte anschließend jedoch deutliche Gewinne verzeichnen und im Handelsverlauf sogar eine neue Bestmarke verbuchen. Er beendete die Handelswoche kräftige 1,65 Prozent im Plus bei 6.786,58 Punkten.

Starke Zahlen der STRABAG sowie eine Erholung im Bankensektor haben dem ATX am Freitag Anschub verliehen und ihn auf ein neues Rekordhoch getrieben.

An den Finanzmärkten waren die Augen vor dem Wochenende auf das jährliche Notenbankertreffen in Jackson Hole, Wyoming, gerichtet. Besonders galt dies für die um 16 Uhr stattgefundenen Wortmeldungen des US-Notenbankchefs Kevin Warsh, von denen sich Marktteilnehmer Hinweise auf die Geldpolitik der Fed sowie seine Einschätzung zur Lage an den Anleihemärkten erhofften. Warsh zeigte sich beeindruckt von der Wirtschaft und betonte den Handlungsbedarf, falls die Inflation weiterhin nicht nachlasse.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich vor dem Wochenende auf höherem Niveau.

Der DAX startete moderat im Plus und legte auch anschließend zu. Dabei verbuchte er im Handelsverlauf sogar eine neue Bestmarke. Sein Schlussstand: 26.569,99 Punkte (+0,77 Prozent).

Der DAX hatte am Freitagnachmittag ein Rekordhoch erreicht. Die Rede des US-Notenbankchefs Kevin Warsh in Jackson Hole verhalf dem deutschen Leitindex zu einem moderaten Anstieg, was ausreichte, um die bisherige Bestmarke von 26.573,50 Zählern zu übertreffen. Seit Jahresbeginn hat der DAX mittlerweile rund 8,5 Prozent zugelegt und sich von der zwischenzeitlichen Kurskorrektur durch den Iran-Krieg längst erholt.

Warsh betonte beim jährlichen Notenbanktreffen abermals die Risiken einer erhöhten Inflation, um die er sich derzeit mehr Sorgen mache, als um den Arbeitsmarkt. Die US-Notenbank Fed müsse reagieren, falls sich die Inflation nicht zügig in Richtung des Zwei-Prozent-Ziels bewege. Von der Robustheit der Wirtschaft zeigte sich Warsh beeindruckt. Der Notenbank-Chef habe mit der Rede an Glaubwürdigkeit gewonnen, wenn es um die Bekämpfung der hohen Inflation geht, merkten die Experten des Analysehauses Capital Economics an.

Laut Marktbeobachter Jürgen Molnar bekam der DAX zu Wochenschluss zusätzliche Unterstützung vom Ölmarkt. "Die Ölpreise kommen etwas zurück und nehmen damit zumindest ein wenig Inflationsdruck aus dem Kessel", so der Experte. Abseits von eventuellen neuen Entwicklungen am Persischen Golf machte ein möglicher Austritt Venezuelas aus dem Ölkartell Opec Schlagzeilen.

WALL STREET

Anleger an der Wall Street hielten sich am Freitag zurück.

Der Dow Jones zeigte sich zum Sitzungsstart knapp im Plus und kam auch im Verlauf nicht vom Fleck. Er verabschiedete sich mit minus 0,02 Prozent bei 53.559,34 Punkten in den Feierabend.
Der technologielastige NASDAQ Composite notierte zur Eröffnung derweil leicht im Minus und baute seine Verluste im Laufe des Tages etwas aus. Letztlich gab er 0,52 Prozent auf 26.402,42 Zähler nach.

Aussagen von US-Notenbankchef Kevin Warsh haben die New Yorker Börsen am Freitag etwas gebremst. Bei seiner mit Spannung erwarteten Rede auf dem internationalen Notenbanksymposium in Jackson Hole zeigte sich Warsh beeindruckt von der Wirtschaft, die offenbar stärker geworden sei, und betonte den Handlungsbedarf, falls die Inflation weiterhin nicht nachlasse. Die Anleger interpretierten das als Signal für eine möglicherweise anstehende Leitzinserhöhung. Dies würde festverzinsliche Wertpapiere wie Anleihen gegenüber als riskanter wahrgenommenen Anlagen wie Aktien begünstigen.

Warsh sei offenbar bemüht, den Zweifeln an seiner Bereitschaft zu Zinserhöhungen entgegenzutreten, schrieb Elmar Völker von der Landesbank Baden-Württemberg in einer ersten Einschätzung. Er erhöhe damit die Spannung vor der nächsten Zinssitzung Mitte September. "Die US-Inflationsdaten für August, die wenige Tage vor diesem Termin veröffentlicht werden, bilden mutmaßlich das Zünglein an der Waage", glaubt der Experte. Von Interesse sei vor allem die Kerninflation. "Schwächt diese sich nicht ab, dann ist eine Zinserhöhung ernsthaft im Spiel. Die Entscheidung könnte auf Messers Schneide stehen."

ASIEN

Die asiatischen Börsen präsentieren sich am Montag mit negativen Vorzeichen.

So fällt der Nikkei 225 in Tokio zeitweise um 0,62 Prozent auf 65.995,99 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland notiert der Shanghai Composite 0,2 Prozent tiefer bei 3.944,46 Zählern.

Auch in Hongkong ist ein Minus zu erkennen: Für den Hang Seng geht es um 0,71 Prozent abwärts auf 25.402,36 Einheiten.

Der als falkenhaft wahrgenommene Auftritt von US-Notenbankchef Kevin Warsh beim Notenbankertreffen in Jackson Hole sorgt am Montag an den Börsen in Ostasien für Vorsicht und Kaufzurückhaltung. Wie Warsh sagte, muss die US-Notenbank noch mehr tun, falls die Entscheidungsträger nicht überzeugt seien, dass die Inflation auf das 2-Prozent-Ziel zurückkehrt. Zugleich betonte er den robusten Zustand der US-Wirtschaft und des Arbeitsmarktes, wo sich keine bremsende Wirkung des aktuellen Zinsniveaus zeige. Am Zinsterminmarkt stieg darauf die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung im September deutlich auf fast 60 von rund 30 Prozent.

Belastend wirken daneben steigende Ölpreise, nachdem US-Streitkräfte iranische Abschussrampen in der Straße von Hormus angegriffen haben, worauf der Iran laut Berichten Vergeltungsangriffe auf US-Truppen in Jordanien startete. Noch hält sich der Preisanstieg aber in Grenzen.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX

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