Advanced Energy Industries Aktie
WKN: 898006 / ISIN: US0079731008
|
29.11.2026 10:23:52
Advanced Energy Industries: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its third quarter of 2026 earnings call, held on Nov. 2, 2026, Advanced Energy Industries (NASDAQ:AEIS) reported record revenue of $696 million, up over 50% year over year. Surging demand across semiconductor and data center markets is expanding operating margins and building long-term earnings power. Three key takeaways from management's comments explain where the business is headed.
Advanced Energy is scaling its global manufacturing footprint to satisfy rising customer demand across target markets. Management expects factory expansion in Thailand to push total revenue-generating capacity beyond $5 billion by the end of 2028.
Investments in plasma power conversion equipment are securing design wins in semiconductor fabrication nodes. Advanced Energy expects next-generation products in plasma power and system power to capture market share as customer manufacturing expands.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Advanced Energy Industries Inc.
|
02.08.26
|Ausblick: Advanced Energy Industries veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Advanced Energy Industries Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Advanced Energy Industries Inc.
|187,35
|5,08%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schließen freundlich -- ATX und DAX verabschieden sich stärker ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich mit deutlichen Aufschlägen
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verbuchten im Handel am Freitag Gewinne. Die US-Börsen schließen deutlich im Plus. In Asien waren zum Wochenschluss kräftige Aufschläge zu beobachten.