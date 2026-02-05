Advanced Info Service legte Quartalsergebnis vor

Advanced Info Service gab am 03.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS belief sich auf 4,80 THB gegenüber 3,11 THB je Aktie im Vorjahresquartal.

Advanced Info Service hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 59,55 Milliarden THB abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 4,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 56,74 Milliarden THB erwirtschaftet worden waren.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 16,10 THB eingefahren. Im Vorjahr waren 11,79 THB je Aktie erzielt worden.

Der Jahresumsatz wurde auf 226,26 Milliarden THB beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 213,57 Milliarden THB umgesetzt worden waren.

