Advanex präsentierte Quartalsergebnisse

Advanex veröffentlichte am 13.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 55,93 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 143,36 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 7,28 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7,25 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at