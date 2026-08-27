Nach NVIDIA-Bilanz: Asiens Börsen uneinheitlich

AUSTRIA

Anleger an der Wiener Börse waren am Mittwoch in Kauflaune.

Dabei notierte der ATX im frühen Handel noch etwas tiefer, rückte in der Folge aber Schritt für Schritt weiter vor. So legte das Barometer letztlich spürbar zu und beendete den Handel mit einem Plus von 1,29 Prozent bei 6.758,44 Punkten. Damit ist es zum bisherigen Allzeithoch von 6.780,42 Punkten nicht mehr weit.

An der Wiener Börse ging es zur Wochenmitte deutlich aufwärts. Ein Grund für die Kauflaune der Anleger waren unter anderem die rückläufigen Rohölpreise.

Für Zurückhaltung im Haupthandel sorgten international die heute am Abend zur Veröffentlichung anstehenden Quartalszahlen von NVIDIA, schrieben die Helaba-Analysten in ihrem Tagesausblick. Zudem stellte sich nach Einschätzung der Experten die Frage, ob es bei dem morgen beginnenden Notenbanksymposium in Jackson Hole geldpolitische Hinweise vonseiten der US-Notenbank geben wird.

Am heimischen Aktienmarkt rückten auf Unternehmensebene die Vienna Insurance Group (VIG) und Kapsch TrafficCom mit Zahlenvorlagen ins Blickfeld.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich am Mittwoch ohne große Impulse.

Der DAX notierte zur Startglocke tiefer und bewegt sich zunächst nur wenig. Anschließend ging es für den deutschen Leitindex zuerst leicht nach unten, bevor er seine Verluste abschütteln und auf grünes Terrain klettern konnte. Letztlich verabschiedet sich der deutsche Leitindex 0,08 Prozent fester bei 26.285,96 Punkten aus dem Handel.

Die Anleger am deutschen Aktienmarkt zeigten sich am Mittwochnachmittag vor den am Abend erwarteten Quartalszahlen von NVIDIA zurückhaltend. Weiter sinkende Ölpreise dämpften die Inflationssorgen und stützten die Aktienkurse. Kursverluste beim DAX-Schwergewicht SAP verhinderten höhere Aufschläge.

In den USA stieg der Preisindex PCE für Juli etwas stärker als erwartet. Er ist das bevorzugte Preismaß der US-Notenbank Fed und wird daher an den Finanzmärkten stark beachtet. Den DAX beeinflussten die Daten am Mittwoch allerdings kaum.

Am Abend wird dann NVIDIA von großer Relevanz für die KI-Fantasie der Anleger, sein die zuletzt kritischer an das Thema herangegangen waren. Der Markt werde darauf achten, ob die Nachfrage nach KI-Chips auf hohem Niveau bleibe und der milliardenschwere Ausbau der KI-Infrastruktur in kräftigem Tempo weitergehe, kommentierte Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar vom Broker RoboMarkets. NVIDIA liefere damit auch einen Gesundheitscheck für den gesamten KI-Boom.

WALL STREET

An der Wall Street herrschte am Mittwoch wenig Bewegung.

Der Dow Jones startete minimal schwächer und gab anschließend leicht nach. Letztlich gab er 0,21 Prozent auf 53.464,59 Punkte nach.

Der technologielastige NASDAQ Composite eröffnete etwas niedriger und verblieb anschließend leicht im Minus. Sein Schlussstand: 26.130,20 Zähler (-0,08 Prozent).

Der Kernpreisindex der persönlichen Konsumausgaben (Kern-PCE-Deflator) für Juli - ein von der US-Notenbank präferiertes Preismaß - ist exakt wie erwartet zum Vormonat um 0,2 und zum Vorjahr um 3,3 Prozent gestiegen. Bei den Gesamtraten fiel der jeweilige Anstieg minimal höher aus als geschätzt. Gespannt warten die Akteure nun auf den ersten Auftritt des neuen US-Notenbankchefs Kevin Warsh beim Notenbanker-Treffen in Jackson Hole am Freitag und wie er sich dort zur Inflationsbekämpfung auslassen wird.

Als wichtigstes Ereignis des Tages stehen im nachbörslichen US-Handel die Geschäftszahlen von KI-Platzhirsch NVIDIA an. Die zentrale Frage ist, ob sich aus Zahlen und Ausblick ablesen lässt, wie nachhaltig und rentabel die aktuell immensen KI-Investitionen weltweit sind.

ASIEN

Die asiatischen Börsen präsentieren sich am Donnerstag mit unterschiedlichen Vorzeichen.

So sinkt der Nikkei 225 in Tokio zeitweise um 0,17 Prozent auf 66.148,85 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland notiert der Shanghai Composite unterdessen 0,6 Prozent höher bei 3.935,99 Zählern.

In Hongkong ist ein Minus zu erkennen: Für den Hang Seng geht es um 0,42 Prozent abwärts auf 25.544,93 Einheiten.

An den Börsen in Ostasien lässt sich eine uneinheitliche Tendenz ausmachen. Im Fokus der Marktteilnehmer steht die NVIDIA-Bilanz. Nach Börsenschluss veröffentlichte der Konzern seine Bilanz und übertraf die hohen Erwartungen.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX