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14.11.2026 12:36:07
Advanta Receives Key Approvals For Misr Hytech Acquisition
(RTTNews) - UPL Limited (UPL.NS) announced that Advanta has received regulatory approvals for its planned acquisition of Hytech Egypt USA LLC, the holding company of Misr Hytech Seed International S.A.E.
The competition authorities in the COMESA region and Egypt have approved the transaction. Advanta had agreed to acquire the business from Helios Investment Partners and The Egyptian-American Enterprise Fund (EAEF) on August 15, 2026.
The acquisition is expected to close on or before January 31, 2027, subject to customary closing conditions.
Once completed, the deal will strengthen Advanta's presence in Egypt and support its growth in the regional seed market. Misr Hytech is a leading seed company serving farmers across Egypt.
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