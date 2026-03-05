|
05.03.2026 06:31:28
Advantage Solutions A präsentierte Quartalsergebnisse
Advantage Solutions A hat am 03.03.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.
Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,50 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,550 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4,47 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 932,1 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 892,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Advantage Solutions A vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 0,700 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,180 USD je Aktie erwirtschaftet.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,66 Prozent auf 3,54 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 3,57 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKrieg in Nahost: ATX und DAX schließen deutlich schwächer -- Wall Street sackt ab -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt fielen am Donnerstag tief ins Minus. An der Wall Street dominieren die Bären. Die Börsen in Fernost zeigten sich mit positiven Vorzeichen.