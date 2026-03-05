Advantage Solutions A präsentierte Quartalsergebnisse

Advantage Solutions A hat am 03.03.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,50 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,550 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4,47 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 932,1 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 892,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Advantage Solutions A vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 0,700 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,180 USD je Aktie erwirtschaftet.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,66 Prozent auf 3,54 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 3,57 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at