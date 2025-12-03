Adya legte Quartalsergebnis vor

Adya präsentierte in der am 01.12.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Adya hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,03 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,020 CAD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite standen 2,4 Millionen CAD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 0,3 Millionen CAD umgesetzt.

