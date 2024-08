Adyen-Aktie steigt kräftig: Deutliche Ergebnissteigerung im ersten Halbjahr

Dabei profitierte Adyen BV Parts Sociales von neuen Kunden sowie einem höheren abgewickelten Volumen, wie das Unternehmen am Donnerstag in Amsterdam mitteilte. Dabei übertrafen die Niederländer die Erwartungen der Analysten.

So stiegen die Umsätze um ein Viertel auf 913,4 Millionen Euro. Das abgewickelte Volumen legte um 45 Prozent auf 619,5 Milliarden Euro zu. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) verbesserte sich um knapp ein Drittel auf 423,1 Millionen Euro. Die entsprechende Marge lag mit 46 Prozent ebenfalls etwas über den Schätzungen der Marktexperten. Unter dem Strich verdiente Adyen auch dank höherer Zinserträge mit 409,6 Millionen Euro 45 Prozent mehr.

An seinem Ausblick hält das Unternehmen fest. So geht Adyen weiter davon aus, bis inklusive 2026 ein jährliches Umsatzwachstum im niedrigen bis hohen 20-Prozent-Bereich zu erreichen. Bis 2026 soll die operative Marge auf mehr als 50 Prozent verbessert werden.

Im Vorfeld habe es Befürchtungen gegeben, dass Adyen seine Prognose senken könnte, hieß es von den Analysten des Investmenthauses Jefferies. Das Wertpapier hatte zuletzt Mühe, das Vertrauen der Investoren zu gewinnen, nachdem Preisdruck in Adyens wichtigem nordamerikanischen Markt im vergangenen Jahr zu einer deutlichen Abschwächung des Wachstums geführt hatte. Das Unternehmen hat in den vergangenen 12 Monaten knapp ein Fünftel an Börsenwert verloren.

Adyen kümmert sich nach eigenen Angaben um die Zahlungsabwicklung für Unternehmen wie den Online-Händler Zalando, die Parfümeriekette Douglas, die Luxuskosmetikmarke Rituals, den Billigflieger easyJet und den Essenslieferdienst Delivery Hero.

Jefferies belässt Adyen-Kursziel unverändert

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Adyen nach Halbjahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 1695 Euro belassen. Der Zahlungsabwickler habe mit seinen Kennziffern die Erwartungen erfüllt, schrieb Analyst Hannes Leitner in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Zudem sei der Jahresausblick bestätigt worden, während der Markt eine Senkung befürchtet habe.

So reagiert die Adyen-Aktie

Die Aktien des niederländischen Zahlungsdienstleisters Adyen haben am Donnerstag zu den großen Gewinnern in einem ruhigen Gesamtmarkt gehört. Zuletzt legte der volatile Wert um 8,10 Prozent auf 1.230,40 Euro zu. Die Aktie setzte damit ihre Erholung fort. Seit dem Jahreshoch im Frühjahr war der Wert zwischenzeitlich um 40 Prozent gesunken, konnte sich zuletzt aber wieder etwas fangen.

Die Analysten von JPMorgan bezeichneten die Halbjahreszahlen als etwas besser als erwartet. Die deutliche Kursreaktion sei wohl auf die eher skeptische Erwartungshaltung der Anleger, die dann doch nicht bestätigt worden sei, zurückzuführen. Günstig sei, dass das Unternehmen beim abgewickelten Volumen von einer vergrößerten Zahl an Kunden profitiert habe und nicht nur von einem einzelnen Großkunden.

Auch der bestätigte Ausblick habe die Gemüter beruhigt, hieß es von den Analysten des Investmenthauses Jefferies.

