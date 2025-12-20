Vermillion Aktie

Vermillion für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0MZ2R / ISIN: US92407M1071

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
20.12.2025 02:04:53

AEGIS Doubles Down on Vermillion Energy (VET), Should You Invest?

AEGIS Financial Corp disclosed a buy of 350,000 Vermilion Energy shares, lifting its stake by $3.01 million, per a November 12, 2025, SEC filing.According to a November 12, 2025, SEC filing, AEGIS Financial Corp increased its position in Vermilion Energy (NYSE:VET) by 350,000 shares in the third quarter. The updated holding stands at 870,492 shares, with a quarter-end value of $6.80 million. The fund reported total U.S. equity positions of $261.32 million spread across 26 holdings at the quarter’s close.Vermilion Energy Inc. is a Calgary-based energy producer with a broad international footprint and a focus on upstream oil and gas operations. The company leverages diversified assets and working interests in key energy regions to support stable production volumes and cash flow. Its integrated approach and global reach provide resilience in volatile commodity markets and position Vermilion to capitalize on energy demand across multiple geographies.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Vermillion IncShsmehr Nachrichten

Keine Nachrichten verfügbar.

Analysen zu Vermillion IncShsmehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

16:23 KW 51: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
14:30 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
19.12.25 KW 51: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
18.12.25 Staatsinsolvenz: Das sind die größten Pleiteweltmeister
14.12.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 50

Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen schließen in der Gewinnzone -- ATX beendet Handel auf Rekordhoch -- DAX geht fester ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verzeichneten zum Wochenende Gewinne. Die Wall Street legte kräftig zu. An den Börsen in Asien ging es am Freitag nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen