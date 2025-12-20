Vermillion Aktie
AEGIS Doubles Down on Vermillion Energy (VET), Should You Invest?
AEGIS Financial Corp disclosed a buy of 350,000 Vermilion Energy shares, lifting its stake by $3.01 million, per a November 12, 2025, SEC filing.According to a November 12, 2025, SEC filing, AEGIS Financial Corp increased its position in Vermilion Energy (NYSE:VET) by 350,000 shares in the third quarter. The updated holding stands at 870,492 shares, with a quarter-end value of $6.80 million. The fund reported total U.S. equity positions of $261.32 million spread across 26 holdings at the quarter’s close.Vermilion Energy Inc. is a Calgary-based energy producer with a broad international footprint and a focus on upstream oil and gas operations. The company leverages diversified assets and working interests in key energy regions to support stable production volumes and cash flow. Its integrated approach and global reach provide resilience in volatile commodity markets and position Vermilion to capitalize on energy demand across multiple geographies.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
