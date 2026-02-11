Aehr Test SystemsShs Aktie
WKN: 908802 / ISIN: US00760J1088
|
11.02.2026 16:52:46
Aehr Test Systems Shares Surge 30% On AI Processor Production Order
(RTTNews) - Aehr Test Systems, Inc. (AEHR) shares jumped 29.45 percent, rising $7.89 to $34.72 on Wednesday after the company announced a key strategic production win tied to a next-generation AI processor used in data center training and inference applications.
The stock is currently trading at $34.26, up from a previous close of $26.83. Shares opened at $31.75 and have traded between $31.70 and $37.20 during the session on the Nasdaq. The last bid was $26.57 for 200 shares, while the ask stood at $40.90 for 200 shares. Trading volume reached about 1.19 million shares, compared with an average volume of 0.88 million.
Aehr Test Systems shares have traded within a 52-week range of $6.27 to $37.20.
The semiconductor test and burn-in solutions provider received an initial production purchase order from its lead production customer for package-level burn-in of a significantly higher-power AI processor.
The order includes multiple Aehr Sonoma ultra-high-power package-level test and burn-in systems, along with turnkey burn-in modules and device-specific sockets. Delivery of the systems is scheduled for summer 2026.
