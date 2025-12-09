AerCap Holdings Aktie

AerCap Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0LFB3 / ISIN: NL0000687663

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
09.12.2025 11:29:02

AerCap Signs Lease Agreements With My Freighter

(RTTNews) - AerCap Holdings N.V. (AER) has signed lease agreements for two new Airbus A321neo aircraft with My Freighter, an Uzbekistan-based cargo airline. The aircraft are scheduled to deliver in fourth quarter of 2027.

Peter Anderson, the Chief Commercial Officer of AerCap, said: "The A321neo will help drive the expansion of My Freighter and its passenger airline, Centrum Air, as they enter new markets."

Centrum Air, based in Tashkent, Uzbekistan, is the country's largest private airline. Operating under the Air Operator Certificate of My?Freighter, it offers passenger services using an all-Airbus fleet.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu AerCap Holdings N.V.Shsmehr Nachrichten