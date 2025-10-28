AerCap Holdings Aktie

WKN DE: A0LFB3 / ISIN: NL0000687663

28.10.2025 07:01:06

Ausblick: AerCap stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

AerCap präsentiert in der am 29.10.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

7 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 3,10 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 55,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 2,00 USD erwirtschaftet wurden.

In Sachen Umsatz gehen 5 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 1,98 Milliarden USD aus – eine Steigerung von 5,40 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte AerCap einen Umsatz von 1,88 Milliarden USD eingefahren.

7 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 12,91 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 11,06 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 8,03 Milliarden USD, gegenüber 7,04 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

Börse aktuell - Live Ticker

Warten auf EZB-Zinsentscheid: ATX im Plus -- DAX etwas fester -- Asiens Börsen am Donnerstag schließlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich mit Zuschlägen, während das deutsche Börsenbarometer ebenso leicht zulegt. Die wichtigsten asiatischen Börsen wiesen verschiedene Vorzeichen am Donnerstag aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

