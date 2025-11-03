Affiliated Managers Group Aktie
Affiliated Managers Group, Inc. Bottom Line Drops In Q3
(RTTNews) - Affiliated Managers Group, Inc. (AMG) revealed a profit for third quarter that Dropped, from the same period last year
The company's bottom line totaled $185.8 million, or $3.78 per share. This compares with $290.9 million, or $6.87 per share, last year.
The company's revenue for the period fell 2.2% to $516.4 million from $528.0 million last year.
Affiliated Managers Group, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $185.8 Mln. vs. $290.9 Mln. last year. -EPS: $3.78 vs. $6.87 last year. -Revenue: $516.4 Mln vs. $528.0 Mln last year.
