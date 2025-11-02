Affiliated Managers Group Aktie
WKN: 910682 / ISIN: US0082521081
|
02.11.2025 07:01:06
Ausblick: Affiliated Managers Group gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Affiliated Managers Group stellt am 03.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
7 Analysten schätzen im Schnitt, dass Affiliated Managers Group im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 5,89 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 3,78 USD je Aktie gewesen.
Die Schätzungen von 4 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 544,6 Millionen USD – ein Plus von 4,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Affiliated Managers Group 519,2 Millionen USD erwirtschaften konnte.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 7 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 24,59 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 15,13 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 4 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,10 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 2,04 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Affiliated Managers Group Inc.mehr Nachrichten
|
02.11.25
|Ausblick: Affiliated Managers Group gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
30.07.25
|Ausblick: Affiliated Managers Group präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
07.05.25
|Ausblick: Affiliated Managers Group stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
Analysen zu Affiliated Managers Group Inc.mehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Affiliated Managers Group Inc.
|237,96
|0,54%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBörsen in Fernost ziehen an
An den asiatischen Aktienmärkten geht es am Montag nach oben.