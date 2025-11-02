Ausblick: Affiliated Managers Group gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Affiliated Managers Group stellt am 03.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

7 Analysten schätzen im Schnitt, dass Affiliated Managers Group im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 5,89 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 3,78 USD je Aktie gewesen.

Die Schätzungen von 4 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 544,6 Millionen USD – ein Plus von 4,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Affiliated Managers Group 519,2 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 7 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 24,59 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 15,13 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 4 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,10 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 2,04 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at