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28.08.2026 17:36:50
Affirm Holdings Stock Rises 7%
(RTTNews) - Affirm Holdings, Inc. (AFRM) shares rose 6.83 percent to $82.78 on Friday, possibly following the company's strong fourth-quarter results reported the previous day.
The stock opened at $85.88 and traded between $82.13 and $90.44. Its 52-week range is $42.10 to $100.00 on the Nasdaq. Trading volume was 12.11 million shares, compared with an average volume of 3.88 million shares.
The company's net income surged to $1.616 billion, or $4.62 per share, from $69.24 million, or $0.20 per share, a year earlier. Revenue increased 32.9 percent to $1.165 billion from $876.41 million.
For the next quarter, Affirm expects revenue of $1.190 billion to $1.220 billion. For fiscal 2027, the company expects revenue of more than $64 billion.
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