WKN DE: A3CWWB / ISIN: AT0000A2SGH0

21.11.2025 09:00:00

After Posting 68% Revenue Growth in Q3, Is SoundHound AI Proving to Be an Underrated Buy?

Voice artificial intelligence (AI) company SoundHound AI (NASDAQ: SOUN) hasn't been doing well this year despite its focus on the red-hot opportunities within AI. Entering trading this week, the stock has fallen around 40%, which may be surprising given how well many other AI stocks have done.However, after posting impressive growth in its most recent quarter, it may attract more attention from growth investors. With a market capitalization of around $5 billion, this AI stock may appear to be loaded with potential, especially if its growth remains strong. Is SoundHound AI an underrated stock to own right now? Let's take a closer look.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
