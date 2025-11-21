:be Aktie
WKN DE: A3CWWB / ISIN: AT0000A2SGH0
|
21.11.2025 09:00:00
After Posting 68% Revenue Growth in Q3, Is SoundHound AI Proving to Be an Underrated Buy?
Voice artificial intelligence (AI) company SoundHound AI (NASDAQ: SOUN) hasn't been doing well this year despite its focus on the red-hot opportunities within AI. Entering trading this week, the stock has fallen around 40%, which may be surprising given how well many other AI stocks have done.However, after posting impressive growth in its most recent quarter, it may attract more attention from growth investors. With a market capitalization of around $5 billion, this AI stock may appear to be loaded with potential, especially if its growth remains strong. Is SoundHound AI an underrated stock to own right now? Let's take a closer look.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu :be AG Inhaber-Aktmehr Nachrichten
Analysen zu :be AG Inhaber-Aktmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Ai Holdings Corp
|2 602,00
|0,35%
|SoundHound AI
|11,29
|-2,92%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerSorge um ausbleibende US-Leitzinssenkung: ATX mit deutlichen Verlusten -- DAX ebenfalls tiefer - 23.000 Punkte-Marke fällt zeitweise -- Handel in Asien endet mit teils deutlichen Verlusten
Am heimischen Aktienmarkt sind Verluste zu sehen. Am deutschen Aktienmarkt geht es ebenfalls abwärts. In Fernost sind am Freitag teils deutliche Abschläge zu sehen.