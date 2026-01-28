|
28.01.2026 06:31:29
AGBA Acquisition präsentierte Quartalsergebnisse
AGBA Acquisition gab am 26.01.2026 die Zahlen für das am 31.03.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Das EPS lag bei -0,27 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,240 USD je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 37,60 Prozent auf 4,8 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte AGBA Acquisition 7,7 Millionen USD umgesetzt.
