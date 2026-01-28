AGBA Acquisition präsentierte Quartalsergebnisse

AGBA Acquisition gab am 26.01.2026 die Zahlen für das am 31.03.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS lag bei -0,27 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,240 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 37,60 Prozent auf 4,8 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte AGBA Acquisition 7,7 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at