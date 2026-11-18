Am deutschen Aktienmarkt zeichnen sich Startverluste ab. In Fernost finden die Börsen keine einheitliche Richtung.

AUSTRIA

Der Wiener Aktienmarkt gab am zweiten Handelstag der Woche deutlich nach.

Derhat den zweiten Handelstag der Woche kaum bewegt begonnen, rutschte daraufhin jedoch direkt ab und verblieb auch im Verlauf tief im Minus. Er verabschiedete sich letztlich 1,65 Prozent niedriger bei 6.521,88 Punkten.

Geprägt wurde der Tag heute weiter von den sinkenden Ölpreisen und der internationalen Entwicklung der Techwerte sein. Für Spannung sorgen die heute Abend erwarteten Zahlen des US-Chipriesen NVIDIA. An der NASDAQ-Börse gab es am Vorabend den nächsten Kursrutsch in der Branche und über Nacht sind dann Aktien chinesischer Internetkonzerne unter Druck geraten.

Am heimischen Aktienmarkt herrschte auf Unternehmensebene eine dünne Meldungslage.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt dürfte es am Mittwoch zunächst leicht abwärts gehen.

Derhatte bereits am Vortag 2,08 Prozent auf 26.045,37 Zähler verloren.

Seit dem Rekord aus der Vorwoche steckt der DAX in einer Korrektur fest. Vor allem an Techwerten mit KI-Bezug haben Anleger jüngst das Interesse eher verloren. Der Leitindex steuert am Mittwoch selbst nach starken NVIDIA-Zahlen auf einen etwas schwächeren Auftakt zu. Die Indikation des Brokers IG lag zwei Stunden vor der Eröffnung des XETRA-Handels 0,2 Prozent tiefer bei rund 26.000 Punkten. Nach der jüngsten Bestmarke von gut 27.000 Punkten richten Anleger die Blicke nun wieder auf die darunterliegende Tausenderschwelle.

NVIDIA sorgte nach US-Börsenschluss bei der eigenen Aktie für einen relativ verhaltenen Kursanstieg. Bei der Vorlage von Quartalszahlen, die deutlich über den Erwartungen lagen, machte Interimschefin Colette Kress deutlich, dass das explosive Wachstum im KI-Boom auch ohne den zurückgetretenen Konzernchef Jensen Huang weitergehen werde. Außerdem erteilte sie dessen Bereitschaft zu einer Rückkehr eine Absage. Laut Barclays-Analyst Tom O'Malley wurden damit die beiden wichtigsten Fragen von Anlegern beantwortet.

In Asien reagierten die Börsen über Nacht durchwachsen auf die Neuigkeiten. Insgesamt müssen Anleger abwägen, ob die aktuellen Erkenntnisse ausreichen, um den Rückzug aus dem KI-Sektor umzukehren. Marktexperte Thomas Altmann von QC Partners sieht einen vielleicht "kleinen Schritt zu einer Minderung der Tech-Sorgen".

Die Augen der Anleger richten sich nun bereits auf den Börsengang von Anthropic an diesem Donnerstag und das Dreiertreffen von US-Präsident Donald Trump , Chinas Staatschef Xi Jinping und Russlands Staatsoberhaupt Wladimir Putin .

WALL STREET

An der Wall Street waren am Dienstag Verluste zu beobachten.

Der Dow Jones verlor am zweiten Handelstag der Woche 1,64 Prozent auf 50.761,92 Punkte.

Der technologielastige NASDAQ Composite ging 0,74 Prozent schwächer bei 24.328,38 Zählern in den Feierabend.

Die Anleger in den USA lehnten sich am Dienstag nicht allzu weit aus dem Fenster vor der Quartalsbilanz des Chip-Giganten NVIDIA. Kurz nach Börsenschluss standen die Zahlen auf der Agenda, zuletzt hatte Rücktritt des legendären Chefs Jensen Huang für Furore und heftige Kursverluste gesorgt. Nun richtet sich der Blick am Markt wieder auf das operative Geschäft.

Die Saison der Quartalsberichte neigt sich dem Ende zu, einige Nachzügler warteten noch mit Geschäftszahlen auf. Walt Disney rechnet im kommenden Jahr mit höheren Kapitalausgaben als am Markt erwartet worden war.

ASIEN

Die asiatischen Aktienmärkte zeigen sich uneinheitlich.

In Tokio rückt der Nikkei 225 zeitweise 0,40 Prozent auf 59.097,26 Punkte vor.

Auf dem chinesischen Festland legt daneben der Shanghai Composite überschaubare 0,12 Prozent auf 3.588,72 Punkte zu.

Der Hang Seng in Hongkong kann sich unterdessen nicht behaupten und gibt zeitweise 0,96 Prozent auf 23.281,40 Punkte nach.

Die asiatischen Aktienmärkte zeigten sich am Mittwoch uneinheitlich, da NVIDIAs über den Erwartungen liegender Umsatzausblick nach dem von Technologiewerten angeführten Ausverkauf an der Wall Street nur begrenzte Entlastung bot. Anhaltende Sorgen über die hohen Bewertungen im Bereich künstliche Intelligenz sowie Exportbeschränkungen für Hochleistungschips nach China dämpften den Optimismus der Anleger. Marktteilnehmer blieben jedoch vorsichtig, ob dieser starke Ausblick ausreicht, um den breiteren Rückzug bei Technologiewerten umzukehren, während sich die Aufmerksamkeit zugleich auf die am Mittwochabend anstehende Veröffentlichung des jüngsten Sitzungsprotokolls der US-Notenbank Federal Reserve richtete.

In Asien selbst bot sich ein gespaltenes Bild an den Börsen, während gleichzeitig positive japanische Handelsdaten die Prognosen übertrafen. Für einen Lichtblick sorgten unterdessen Japans Außenhandelsdaten für Oktober, da die Exporte im Jahresvergleich um 20,5 Prozent anzogen, sich damit gegenüber dem Wachstum von 16,5 Prozent im September weiter beschleunigten und den vierzehnten Wachstumsmonat in Folge markierten.

Für zusätzliche Impulse sorgten die Details zu NVIDIAs Geschäftsausblick sowie bevorstehende Ereignisse rund um die Geldpolitik und den KI-Sektor. Neben dem mit Spannung erwarteten Protokoll der Fed-Sitzung vom 27. und 28. Oktober richten Anleger ihren Blick nun auch auf den geplanten Börsengang von Anthropic, da das KI-Startup potenzielle Investoren Berichten zufolge auf eine Preisfestsetzung am oberen Ende der Preisspanne oder darüber einstimmt und damit einen weiteren Test für die Risikobereitschaft bei KI-Bewertungen liefert.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX