AGRANA Aktie
WKN DE: A2NB37 / ISIN: AT000AGRANA3
|Expansion
|
18.08.2025 13:21:00
AGRANA-Aktie in Rot: AGRANA verkündet Übernahme in Slowenien
Das slowenische Unternehmen mit rund 100 Beschäftigten beliefert die Systemgastronomie, Lebensmittelverarbeiter und Einzelhandelsfirmen. Verkauft werden die Produkte hauptsächlich in Zentral-, Süd- und Osteuropa. Mit dem Erwerb, der noch unter dem Vorbehalt wettbewerbsrechtlicher Genehmigungen steht, erschließe der Konzern zusätzliche Absatzmärkte und sichere sich Zugang zu neuen Kundensegmenten, zeigte sich AGRANA-Chef Stephan Büttner in der Mitteilung überzeugt.
Der Zukauf folgt auf die vollständige Übernahme des heimischen Fruchtsaft- und Konzentratherstellers Austria Juice von der Raiffeisen Ware Austria (RWA), die Ende Mai bekanntgegeben wurde. Den Kauf der restlichen Anteile - die AGRANA hatte zuvor schon 50,01 Prozent besessen - ließ sich das Unternehmen 54,7 Mio. Euro kosten.
In Wien verliert die AGRANA-Aktie am Montag zeitweise 0,88 Prozent auf 11,30 Euro.
tpo/cgh
APA
Aktien in diesem Artikel
|AGRANA
|11,30
|-0,88%
