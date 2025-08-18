AGRANA Aktie

WKN DE: A2NB37 / ISIN: AT000AGRANA3

Expansion 18.08.2025 13:21:00

AGRANA-Aktie in Rot: AGRANA verkündet Übernahme in Slowenien

Die börsennotierte AGRANA weitet ihre Präsenz in Europa weiter aus und übernimmt den slowenischen Lebensmittelhersteller Mercator-Emba.

Das Unternehmen mit Sitz in der Nähe von Ljubljana ist unter anderem auf die Herstellung von Sirupen sowie Dessert-Toppings spezialisiert und erzielte zuletzt einen Jahresumsatz von 30 Millionen Euro, wie die AGRANA am Montag in einer Aussendung informierte. Kaufpreis wurde keiner genannt.

Das slowenische Unternehmen mit rund 100 Beschäftigten beliefert die Systemgastronomie, Lebensmittelverarbeiter und Einzelhandelsfirmen. Verkauft werden die Produkte hauptsächlich in Zentral-, Süd- und Osteuropa. Mit dem Erwerb, der noch unter dem Vorbehalt wettbewerbsrechtlicher Genehmigungen steht, erschließe der Konzern zusätzliche Absatzmärkte und sichere sich Zugang zu neuen Kundensegmenten, zeigte sich AGRANA-Chef Stephan Büttner in der Mitteilung überzeugt.

Der Zukauf folgt auf die vollständige Übernahme des heimischen Fruchtsaft- und Konzentratherstellers Austria Juice von der Raiffeisen Ware Austria (RWA), die Ende Mai bekanntgegeben wurde. Den Kauf der restlichen Anteile - die AGRANA hatte zuvor schon 50,01 Prozent besessen - ließ sich das Unternehmen 54,7 Mio. Euro kosten.

In Wien verliert die AGRANA-Aktie am Montag zeitweise 0,88 Prozent auf 11,30 Euro.

tpo/cgh

APA

