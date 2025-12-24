Aguila Copper: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Aguila Copper lud am 22.12.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.10.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,01 CAD gegenüber -0,020 CAD im Vorjahresquartal verkündet.

Redaktion finanzen.at