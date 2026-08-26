Tag der NVIDIA-Bilanz: Asiens Börsen in Grün

AUSTRIA

Anleger an der Wiener Börse zeigten sich am Dienstag in Kauflaune.

Der ATX ging nur marginal fester in die Sitzung, bewegte sich anschließend jedoch zeitweise kräftig im Plus. Am Nachmittag schmolzen die Gewinne leicht, wobei der Leitindex dennoch deutliche 0,83 Prozent stärker bei 6.672,27 Punkten aus dem Handel ging.

Nachdem die Wiener Börse gestern mit einem leichten Minus notierte, bewegte sie sich heute auf höherem Niveau. Im Fokus stand weiterhin wenig überraschend der Konflikt zwischen den USA und dem Iran. Der zentrale Streitpunkt ist die für den Ölhandel wichtige Straße von Hormuz, der die Ölpreise beeinflusst. Am Montag sind die Ölpreise nach deutlichen Gewinnen der vergangenen Woche wieder gefallen.

Im Blick haben die Märkte diese Woche schließlich auch das Notenbanken-Symposium in Jackson Hole. Vor allem von der dort angesetzten Rede von US-Notenbankchef Kevin Warsh erhoffen sich Marktteilnehmer Hinweise auf die kommenden Zinsentscheidungen der Notenbank Fed.

Wichtige Impulse werden auch von am dem Mittwoch anstehenden Quartalsergebnissen des Chipriesen NVIDIA erwartet. Die Zahlen des gemessen an der Marktkapitalisierung wertvollsten Unternehmens der Welt gelten als wichtiger Indikator für die Entwicklung der gesamten KI- und Halbleiterbranche.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt verzeichnete am Dienstag Gewinne.

Der DAX notierte zum Start moderat höher und blieb auch anschließend in der Gewinnzone. Mit einem Kursplus von 0,61 Prozent bei 26.266,14 Punkten ging er letztlich aus dem Handel.

Bei den Anlegern am deutschen Aktienmarkt überwog am Dienstag nach soliden Daten aus der Wirtschaft die Zuversicht. Der DAX, der sich bereits am Vortag über der 26.000-Punkte-Marke behauptet hatte, legte zu. Damit kommt das vor knapp zwei Wochen erreichte Rekordhoch bei rund 26.574 Punkten wieder in Sichtweite.

Die Ölpreise gaben am Dienstag weiter nach und stützten so die Aktienindizes. Am Vorabend hatte eine Rede des US-Finanzministers Scott Bessent keine konkreten Maßnahmen aufgezeigt, mit denen die USA den Kriegsgegner Iran stärker unter Druck setzen will. Zuvor hatte die US-Regierung von einem "Wirtschaftskrieg" gegen den Iran gesprochen und damit gedroht, Teheran komplett von der Weltwirtschaft zu isolieren.

Veröffentlicht wurde am Vormittag das Ifo-Geschäftsklima, das als wichtigstes deutsches Konjunkturbarometer gilt und besser ausfiel als von Analysten erwartet. Demnach hellte sich die Stimmung in der deutschen Wirtschaft im August weiter auf. Ökonomen erwarten trotz der Folgen des Iran-Kriegs und der jüngsten Dürre eine Belebung der Wirtschaft. Dazu passte die Meldung zu einem etwas verbesserten Bruttoinlandsprodukt (BIP), das von April bis Juni mit 0,3 Prozent zum Vorquartal um 0,1 Punkte stärker zulegte als zunächst berechnet. Europas größte Volkswirtschaft ist somit drei Quartale in Folge gewachsen.

In den Blick rücken nun allmählich andere wichtige Ereignisse im Wochenverlauf. Dazu zählen die Quartalszahlen von NVIDIA am Mittwoch und am Freitag die Rede von Fed-Präsident Kevin Warsh auf dem Notenbanktreffen in Jackson Hole.

WALL STREET

An der Wall Street ging es am Dienstag aufwärts.

Entsprechend notierte der Dow Jones zum Ende der Sitzung 0,3 Prozent fester bei 53.577,17 Punkten, nachdem er bereits etwas höher eröffnet hatte und sich auch im weiteren Verlauf in der Gewinnzone zeigte.

Der technologielastige NASDAQ Composite hatte zur Startglocke ebenfalls ein Plus an der Kurstafel stehen und weitete seine Gewinne im Anschluss noch etwas aus. Er schloss den Handelstag 0,66 Prozent fester bei 26.151,30 Zählern ab.

Rückenwind lieferte der Anleihemarkt, an dem sich die Entspannung des Vortags fortsetzte und die Renditen weiter nachgaben. Befeuert wurde diese Entwicklung von einem CNBC-Bericht, wonach US-Finanzminister Bessent die knapp eine Billion Dollar schweren staatlichen Liquiditätsreserven anzapfen könnte, um die jüngst angekündigten erweiterten Rückkäufe von Staatsanleihen zu finanzieren.

Zusätzlich dämpften deutlich fallende Ölpreise die Inflationssorgen und damit die Furcht vor steigenden Leitzinsen. Hintergrund könnten Spekulationen auf eine mögliche Entspannung an der bislang kaum passierbaren Straße von Hormus sein, nachdem die USA einen globalen Sanktionsplan gegen den Iran gestartet haben. Bessent bezeichnete dies laut Dow Jones Newswires als "wirtschaftlichen Angriff auf Irans weltweite Finanzverbindungen", der Teherans "Ermöglicher" daran hindern solle, das Regime am Leben zu erhalten. Das Weiße Haus hat zudem einen Zeitplan veröffentlicht, nach dem Länder ihre Iran-Aktivitäten herunterfahren sollen - offen bleibt, wie etwa China als großer Abnehmer iranischen Öls darauf reagiert.

Konjunkturseitig standen am Dienstag mit dem Verbrauchervertrauen für August und den Neubauverkäufen eher zweitrangige Daten an, während am Mittwoch die als wichtiger Fed-Indikator geltenden PCE-Inflationsdaten für Juli im Fokus stehen dürften.

ASIEN

Die asiatischen Börsen präsentieren sich am Mittwoch mit positiven Vorzeichen.

So steigt der Nikkei 225 in Tokio zeitweise um 0,69 Prozent auf 66.313,36 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland notiert der Shanghai Composite unterdessen 0,7 Prozent höher bei 3.916,83 Zählern.

In Hongkong war ein Plus zu erkennen: Für den Hang Seng geht es um 0,68 Prozent aufwärts auf 25.685,40 Einheiten.

An den Börsen in Ostasien überwiegen am Mittwoch positive Vorzeichen, nachdem die Ölpreise deutlich gesunken sind. Marktteilnehmer verweisen auf die jüngsten Verhandlungen zwischen dem Iran und dem Oman über die Einrichtung eines sicheren Schifffahrtswegs durch die Strasse von Hormus. Eine temporäre Route könnte nach Aussage des omanischen Aussenministeriums schon bald festgelegt werden.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX