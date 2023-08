Ahold Delhaize-Aktie dennoch im Minus: Ahold Delhaize mit solidem Quartal - Inflations-Höhepunkt überschritten

Der niederländisch-belgische Lebensmittelhändler Ahold Delhaize sieht bei den Preissteigerungen Licht am Ende des Tunnels.

Es gebe mehr und mehr Hinweise, dass die Inflation ihren Höhepunkt überschritten habe, sagte Konzernchef Frans Muller bei der Vorlage der Zahlen zum zweiten Quartal laut Mitteilung. Das Umfeld bleibe jedoch dynamisch. Im zweiten Quartal verzeichnete der Supermarktkonzern eine solide Entwicklung. Die Ergebnisprognose für das laufende Jahr bestätigte das Management und geht weiter von einem bereinigten Ergebnis je Aktie auf Vorjahresniveau aus. Für den Barmittelzufluss zeigte es sich hingegen zuversichtlicher. Die Aktie gab nach.

Im Jahresvergleich stieg der Umsatz im zweiten Quartal um knapp drei Prozent auf fast 22,1 Milliarden Euro, wie das Unternehmen in Zaandam mitteilte. Das vergleichbare Wachstum ohne Benzin-Verkäufe lag bei 4,6 Prozent. Dabei erzielte Ahold Delhaize steigende Verkäufe im Onlinehandel.

Das bereinigte operative Ergebnis legte um 2,8 Prozent auf 904 Millionen Euro zu, die entsprechende Marge lag mit 4,1 Prozent auf dem Niveau des Vorjahres. Dabei schnitt Ahold Delhaize besser ab als von Analysten erwartet. Unter dem Strich belasteten Kosten für das laufende Transformationsprogramm und ließen den Nettogewinn um 22,5 Prozent auf 468 Millionen Euro sinken.

Im EURONEXT-Handel gibt die Ahold-Aktie zeitweise 1,4 Prozent auf 30,935 Euro ab.

2023 summieren sich die Kursgewinne damit noch auf knapp 14 Prozent und damit in etwa auf so viel wie für den EuroStoxx. Insgesamt sei der Geschäftsverlauf widerstandsfähig gewesen, doch das dürfte dem Markt womöglich nicht reichen, schrieb JPMorgan-Analyst Borja Olcese in einer ersten Reaktion.

So monierten Analysten von Investmenthaus Degroof Petercam, dass Ahold Delhaize vor allem dank eines Versicherungsgewinns besser abgeschnitten habe als gedacht. Einmalige Effekte herausgerechnet, habe das Unternehmen die Erwartungen erfüllt, notierte auch Jefferies-Analyst James Grzinic. Da sei es keine große Überraschung, dass der Handelskonzern auch das Jahresziel für das Ergebnis je Aktie bekräftigt habe. Die Profitabilität in Europa habe nicht so stark unter Druck gestanden wie befürchtet.

James Anstead von der britischen Investmentbank Barclays bemerkte in diesem Zusammenhang ebenfalls, die Europa-Aktivitäten hätten sich besser als erwartet entwickelt.

/nas/ngu/mis

ZAANDAM(dpa-AFX)