Ahold Delhaize-Umsatz klettert - Prognose bestätigt - Aktie etwas höher

Der niederländische Supermarktbetreiber Ahold Delhaize hat im zweiten Quartal dank gut laufender Geschäfte in Europa deutlich mehr verdient.

In den Vereinigten Staaten, dem größten Markt des Konzerns, läuft das Geschäft dagegen weiter schleppend. Konzernweit legte der Umsatz im zweiten Quartal im Vergleich zum Vorjahr um etwas mehr als drei Prozent auf knapp 23,1 Milliarden Euro zu, wie Ahold Delhaize (Ahold) am Mittwoch in Zaandam mitteilte. Der starke Euro zehrte dabei einen Teil der Zuwächse auf. Zu konstanten Wechselkursen wäre der Erlös um 6,5 Prozent gestiegen.

Der operative Gewinn zog um neun Prozent auf 861 Millionen Euro an. Umsatz und Gewinne fielen im Großen und Ganzen im Rahmen der Analystenerwartungen aus. Der Konzern bestätigte zudem die Prognose.

Für die Ahold Delhaize-Aktie geht es in Amsterdam zeitweise 0,52 Prozent auf 34,60 Euro nach oben.

