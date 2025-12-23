Ai Holdings Aktie
WKN DE: A0MML3 / ISIN: JP3105090009
|
23.12.2025 06:00:20
AI debt boom pushes US corporate bond sales close to record
Investment-grade borrowers have issued $1.7tn of bonds this year, closing in on 2020s Covid debt rushWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!