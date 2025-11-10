AIA Engineering präsentierte Quartalsergebnisse

AIA Engineering hat am 07.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 29,73 INR. Im Vorjahresviertel waren 27,29 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 10,48 Milliarden INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 10,44 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at