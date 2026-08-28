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Geändert am: 28.08.2026 08:29:29

Jackson Hole im Fokus: ATX vor ruhiger Eröffnung -- DAX im Plus erwartet -- Asiens Börsen fester

Der heimische Aktienmarkt dürfte wenig verändert starten, während der deutsche Aktienmarkt mit leichten Gewinnen erwartet wird. Die asiatischen Börsen tendierten vor dem Wochenende nach oben.

AUSTRIA

Am Freitag dürften sich Anleger im heimischen Handel zurückhalten.

Der ATX dürfte sich kaum bewegen.

Auf einen relativ ruhigen Handelstag stellt man sich am Freitagmorgen an Europas Börse ein. Der Tag steht ganz im Zeichen der ersten Rede von Kevin Warsh als neuem Fed-Chef auf dem Notenbanker-Treffen in Jackson Hole. Sie findet erst um 16 Uhr deutscher Zeit statt. Von Warsh verlangt der Markt mittlerweile ein klares Bekenntnis zur Inflationsbekämpfung. Sollten von dort nur die bisherigen Lippenbekenntnisse kommen, könnten die langlaufenden US-Renditen nach oben ausbrechen, fürchtet man am Markt. Zudem riskiert Warsh, die Glaubwürdigkeit der US-Notenbank zu beschädigen. "Die Märkte werden seine Kommentare genau überprüfen auf Signale, ob die Fed bereit zu Zinserhöhungen ist", heisst es von UOB Global Economics. Aktuell preist der Markt dafür nur eine Wahrscheinlichkeit von 34 Prozent ein. Inflation steht auch in Europa etwas im Blick: So kommen aus Spanien und Frankreich erste Schätzungen zu den Verbraucherpreisen im August. Aus Deutschland stehen die Import-Export-Preise für Juli an. Zur US-Konjunktur steht der Index der Einkaufsmanager aus Chicago an. Wichtiger könnte diesmal aber die Verbraucherstimmung der Uni Michigan sein, nachdem die hohe Inflation in den USA den wichtigen Konsum immer stärker dämpft. Der private Konsum steht für etwa zwei Drittel der US-Wirtschaftsleistung.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt wird vor dem Wochenende etwas höher erwartet.

Der DAX wird mit leichten Gewinnen erwartet.

Vor der Rede des US-Notenbankchefs auf der Tagung in Jackson Hole am Freitagnachmittag bleiben die Anleger zuversichtlich. Zur Bestmarke fehlen ihm dabei nur noch etwas mehr als 100 Punkte. Die Zahlen grosser US-Unternehmen wie NVIDIA oder Salesforce hatten den DAX am Vortag seinem Rekord von knapp 26.574 Punkten wieder ein Stück weit näher gebracht. Eine davon ausgelöste Rally ging an der Nasdaq-Börse nach dem europäischen Handelsschluss noch etwas weiter, wenngleich dies ein Stück weit von einer enttäuschten Reaktion auf den KI-Shooting-Star Marvell Technology gebremst wird.

WALL STREET

An der Wall Street ging es am Donnerstag nach oben.

Der Dow Jones startete stärker und gewannt nach einem Ausflug an die Nulllinie weiter hinzu. Er verabschiedete sich 0,2 Prozent höher bei 53.568,55 Punkten.
Der technologielastige NASDAQ Composite eröffnete im Plus. Er legte auch weiterhin zu. Sein Schlussstand: 26.541,35 Zähler (+1,57 Prozent).

Nach dem starken Ausblick des KI-Taktgebers NVIDIA spielte die Musik am Donnerstag in den USA vor allem in der Halbleiterbranche. Davon wurde vor allem der Techwerteindex NASDAQ Composite angetrieben.

Hier zeigte sich die Anspannung vor dem bevorstehenden Notenbanktreffen in Jackson Hole. "NVIDIA hat geliefert und schaltet noch einmal einen Gang hoch", schrieb Kapitalmarktexperte Jürgen Molnar von Robomarkets. "Aber die Musik spielt jetzt in Jackson Hole. Das Symposium der US-Notenbank ist oft eine Bühne für wichtige geldpolitische Signale."

Am Freitag wird Fed-Chef Kevin Warsh seine Rede halten. "Und die Ausgangslage könnte spannender kaum sein", so Molnar. Denn der PCE-Deflator als für die Amerikaner maßgebliches Inflations-Barometer habe erst tags zuvor deutlich über dem Zwei-Prozent-Ziel der Fed gelegen. "Für eine Zinserhöhung im September stehen die Chancen weiterhin fast pari - die Entscheidung bleibt damit völlig offen."

ASIEN

Die asiatischen Börsen präsentieren sich am Freitag mit positiven Vorzeichen.

So steigt der Nikkei 225 in Tokio zeitweise um 0,62 Prozent auf 66.544,73 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland notiert der Shanghai Composite unterdessen 0,08 Prozent höher bei 3.959,64 Zählern.

In Hongkong war ein Plus zu erkennen: Für den Hang Seng geht es um 0,47 Prozent aufwärts auf 25.684,89 Einheiten.

An den Börsen in Asien geht es vor dem Wochenende nach oben.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX

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