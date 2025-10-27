Airbnb Aktie
WKN DE: A2QG35 / ISIN: US0090661010
|
27.10.2025 12:05:00
Airbnb-CEO und Altman-Freund hält ChatGPT für nicht bereit
Brian Chesky möchte seinen Dienst, Airbnb, noch nicht an ChatGPT als App anbinden – das sei nicht robust genug.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
