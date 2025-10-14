NASDAQ 100

24 720,12
-30,13
-0,12 %
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Historisch
Realtime Liste
>
<
Nachrichten
Marktberichte
Analysen
>
<
Listen
enthaltene Werte
Top/Flop
Marktkapitalisierung
>
<
Info
GV-Termine
Dividenden
>
NASDAQ 100-Entwicklung 14.10.2025 20:04:08

Verluste in New York: NASDAQ 100 am Dienstagnachmittag in der Verlustzone

Verluste in New York: NASDAQ 100 am Dienstagnachmittag in der Verlustzone

Wenig Veränderung ist aktuell in New York zu beobachten.

Der NASDAQ 100 bewegt sich im NASDAQ-Handel um 20:02 Uhr um 0,09 Prozent leichter bei 24 728,12 Punkten. In den Dienstagshandel ging der NASDAQ 100 1,24 Prozent leichter bei 24 442,93 Punkten, nach 24 750,25 Punkten am Vortag.

Bei 24 766,37 Einheiten erreichte der NASDAQ 100 sein Tageshoch, während er hingegen mit 24 256,28 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 lag am vorherigen Handelstag, dem 12.09.2025, bei 24 092,19 Punkten. Der NASDAQ 100 erreichte vor drei Monaten, am 14.07.2025, einen Stand von 22 855,63 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 14.10.2024, stand der NASDAQ 100 bei 20 439,05 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2025 bereits um 17,89 Prozent nach oben. Im Jahreshoch erreichte der NASDAQ 100 bislang 25 195,28 Punkte. Bei 16 542,20 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

NASDAQ 100-Top-Flop-Liste

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Enphase Energy (+ 5,74 Prozent auf 36,82 USD), Airbnb (+ 4,28 Prozent auf 123,95 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 3,56 Prozent auf 224,14 USD), Dollar Tree (+ 3,37 Prozent auf 95,71 USD) und Microchip Technology (+ 3,34 Prozent auf 66,54 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen hingegen CrowdStrike (-3,24 Prozent auf 492,12 USD), Zscaler (-3,15 Prozent auf 303,19 USD), NVIDIA (-3,09 Prozent auf 182,51 USD), Intel (-2,42 Prozent auf 36,32 USD) und Broadcom (-2,34 Prozent auf 348,36 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 26 487 016 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den NASDAQ 100 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 3,847 Bio. Euro.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Werte im Blick

Die Comcast-Aktie präsentiert mit 6,89 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Die The Kraft Heinz Company-Aktie bietet Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,38 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zum NASDAQ 100-Chart

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Indizes in diesem Artikel

NASDAQ 100 24 727,95 -0,09%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

12.10.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 41
12.10.25 Gold, Öl & Co. in KW 41: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
11.10.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
11.10.25 KW 41: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
10.10.25 KW 41: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

US-Banken geben Startschuss für Berichtssaison: US-Börsen uneinheitlich -- ATX endet tiefer -- DAX letztlich mit Verlusten -- Börsen schließen in Asien schwach - Japan rutscht überproportional ab
Am heimischen Aktienmarkt prägten Verluste den Handel. Am deutschen Aktienmarkt ging es ebenfalls abwärts. Die Wall Street zeigt sich am Dienstag uneinheitlich. Auch an den größten Börsen in Asien waren rote Vorzeichen zu sehen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen