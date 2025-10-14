Verluste in New York: NASDAQ 100 am Dienstagnachmittag in der Verlustzone

Wenig Veränderung ist aktuell in New York zu beobachten.

Der NASDAQ 100 bewegt sich im NASDAQ-Handel um 20:02 Uhr um 0,09 Prozent leichter bei 24 728,12 Punkten. In den Dienstagshandel ging der NASDAQ 100 1,24 Prozent leichter bei 24 442,93 Punkten, nach 24 750,25 Punkten am Vortag.

Bei 24 766,37 Einheiten erreichte der NASDAQ 100 sein Tageshoch, während er hingegen mit 24 256,28 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 lag am vorherigen Handelstag, dem 12.09.2025, bei 24 092,19 Punkten. Der NASDAQ 100 erreichte vor drei Monaten, am 14.07.2025, einen Stand von 22 855,63 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 14.10.2024, stand der NASDAQ 100 bei 20 439,05 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2025 bereits um 17,89 Prozent nach oben. Im Jahreshoch erreichte der NASDAQ 100 bislang 25 195,28 Punkte. Bei 16 542,20 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

NASDAQ 100-Top-Flop-Liste

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Enphase Energy (+ 5,74 Prozent auf 36,82 USD), Airbnb (+ 4,28 Prozent auf 123,95 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 3,56 Prozent auf 224,14 USD), Dollar Tree (+ 3,37 Prozent auf 95,71 USD) und Microchip Technology (+ 3,34 Prozent auf 66,54 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen hingegen CrowdStrike (-3,24 Prozent auf 492,12 USD), Zscaler (-3,15 Prozent auf 303,19 USD), NVIDIA (-3,09 Prozent auf 182,51 USD), Intel (-2,42 Prozent auf 36,32 USD) und Broadcom (-2,34 Prozent auf 348,36 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 26 487 016 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den NASDAQ 100 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 3,847 Bio. Euro.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Werte im Blick

Die Comcast-Aktie präsentiert mit 6,89 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Die The Kraft Heinz Company-Aktie bietet Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,38 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

