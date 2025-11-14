Time Aktie

14.11.2025 13:35:00

Airbnb Stock: Is It Time to Throw in the Towel?

On the surface, the investment case for Airbnb (NASDAQ: ABNB) seems excellent. The short-term home rental platform is disrupting the travel market, providing an alternative to traditional hotels, and the business model is easily scalable.It's not just asset-light, but asset-free, meaning the company owns none of the rooms at which its guests stay. In fact, Airbnb has more rooms than any single hotel chain, with more than 8 million active listings worldwide, and an unmatched global reach with rooms in more than 220 countries and 150,000 cities and towns. By some measurements, Airbnb has been an overwhelming success. The business is highly profitable and it's worth roughly $75 billion. It's made plenty of early investors and insiders wealthy, and it continues to outgrow the overall travel market.
ATX und DAX gehen tiefrot ins Wochende -- Wall Street schließt uneins -- Märkte in Fernost letztlich im Minus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt notierten zum Wochenschluss deutlich tiefer. Die Wall Street zeigte sich zum Wochenende mit unterschiedlicher Tendenz. An Asiens Börsen ging es am Freitag teils deutlich nach unten.
