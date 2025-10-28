Airbus Group NV Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-4 Sh Aktie
WKN DE: A1XBMK / ISIN: US0092791005
|Lieferprobleme
|
28.10.2025 11:07:41
Airbus-Aktie sinkt: Produktionsziel für den A220 wackelt offenbar
Das Ziel, ab dem kommenden Jahr monatlich 14 Maschinen dieses Typs zu fertigen, werde Airbus voraussichtlich erst im Dezember 2026 erreichen, berichtet die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf drei mit der Angelegenheit vertraute Personen. Als Zwischenetappe seien zwölf Jets pro Monat bis Mitte 2026 geplant, ausgehend von derzeit sieben bis acht Maschinen.
Ein Airbus-Sprecher verwies auf Nachfrage von Dow Jones Newswires auf das bestehende Produktionsziel und lehnte vor der Veröffentlichung der Geschäftszahlen zu den ersten neun Monaten am Mittwochabend eine weitere Stellungnahme ab.
Via XETRA notiert die Airbus-Aktie zeitweise 0,5 Prozent tiefer bei 207,60 Euro.
DOW JONES
Weitere Links:
Bildquelle: Airbus,Dr_Flash / Shutterstock.com
