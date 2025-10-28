Airbus Group NV Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-4 Sh Aktie

Airbus Group NV Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-4 Sh für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1XBMK / ISIN: US0092791005

<
Lieferprobleme 28.10.2025 11:07:41

Airbus-Aktie sinkt: Produktionsziel für den A220 wackelt offenbar

Airbus-Aktie sinkt: Produktionsziel für den A220 wackelt offenbar

Der Flugzeugbauer Airbus muss einem Agenturbericht zufolge wegen Lieferproblemen das Produktionsziel für seine kleinste Passagiermaschine A220 verschieben.

Das Ziel, ab dem kommenden Jahr monatlich 14 Maschinen dieses Typs zu fertigen, werde Airbus voraussichtlich erst im Dezember 2026 erreichen, berichtet die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf drei mit der Angelegenheit vertraute Personen. Als Zwischenetappe seien zwölf Jets pro Monat bis Mitte 2026 geplant, ausgehend von derzeit sieben bis acht Maschinen.

Ein Airbus-Sprecher verwies auf Nachfrage von Dow Jones Newswires auf das bestehende Produktionsziel und lehnte vor der Veröffentlichung der Geschäftszahlen zu den ersten neun Monaten am Mittwochabend eine weitere Stellungnahme ab.

Via XETRA notiert die Airbus-Aktie zeitweise 0,5 Prozent tiefer bei 207,60 Euro.

DOW JONES

Bildquelle: Airbus,Dr_Flash / Shutterstock.com

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

Airbus SE 212,95 0,59% Airbus SE
Airbus Group NV Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-4 Sh 53,00 2,91% Airbus Group NV Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-4 Sh

