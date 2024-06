Airbus SE (ex EADS)-Aktie-Analyse: Barclays Capital bewertet mit Overweight

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Airbus von 202 auf 191 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Bis sich der Staub gelegt habe, sollten Anleger auf Konzerne mit geringer Abhängigkeit vom französischen Verteidigungshaushalt setzen, schrieb Analystin Milene Kerner in ihrem am Donnerstag vorliegenden Kommentar zu den Turbulenzen angesichts der Neuwahlen im Land. Insgesamt seien die Aussichten der Branche mit Blick auf die Verteidigungsbudgets in Europa in den kommenden Jahren gut, dies sei aber größtenteils bereits eingepreist. Bei Airbus kappte Kerner ihre Auslieferungsprognosen für neue Flugzeuge. Viele der schlechten Nachrichten bezüglich langsamerer Produktionsbelebung seien aber ebenfalls im Kurs eingearbeitet.

Aktienanalyse online: Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Um 08:00 Uhr konnte die Aktie von Airbus SE (ex EADS) zulegen und verteuerte sich in der Frankfurt-Sitzung um 0,2 Prozent auf 148,44 EUR. Also weist das Papier noch Spielraum von 28,67 Prozent nach oben im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Der Tagesumsatz der Airbus SE (ex EADS)-Aktie belief sich zuletzt auf 46 Aktien. Auf Jahressicht 2024 ging es für das Papier um 8,0 Prozent aufwärts. Voraussichtlich am 30.07.2024 wird Airbus SE (ex EADS) Anlegern einen Einblick in die Quartalsbilanz von Q2 2024 gewähren.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.06.2024 / 15:35 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.06.2024 / 03:00 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.