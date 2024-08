Airbus SE (ex EADS)-Aktie: Deutsche Bank AG gibt Hold-Bewertung bekannt

Deutsche Bank AG hat eine eingehende Prüfung der Airbus SE (ex EADS)-Aktie durchgeführt. Die festgestellten Ergebnisse sind wie folgt.

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Airbus nach Auslieferungszahlen für Juli auf "Hold" mit einem Kursziel von 155 Euro belassen. Die Flugzeugauslieferungen seien auf Rekordhoch gewesen, schrieb Analyst Christophe Menard in einer am Dienstag vorliegenden Studie.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie konnte um 13:13 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,4 Prozent auf 133,68 EUR. Hiermit hat das Finanzpapier noch einen Zuwachsspielraum von 15,95 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Im heutigen Handel wurden bisher 161 352 Airbus SE (ex EADS)-Aktien umgesetzt. Das Papier fiel seit Beginn des Jahres 2024 um 2,9 Prozent zurück. Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 30.10.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / 07:58 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.